Ultimo appuntamento estivo con il “Circolo della Stampa”

Venerdì 26 settembre, alle 18:30, nel Giardino del Museo diocesano, sarà presentato “Avrei voluto solo uno spritz" di Claudia Profera

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ultimo appuntamento estivo con il “Circolo della Stampa” della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento e con il settimanale diocesano L’Amico del Popolo. Venerdì 26 settembre, alle 18:30, nel Giardino del Museo diocesano, in via Duomo n.96, ad Agrigento, sarà presentato “Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia Profera.
Il libro racconta la storia di Claudia la cui vita, basata apparentemente su sicurezze granitiche, diventa incerta quando arriva, inaspettata e burrascosa, la diagnosi di cancro al seno. Spostamenti, malattia, cambiamenti e introspezione diventeranno l’occasione per un viaggio intimo e ironico con una destinazione inaspettata.
Claudia Profera, napoletana di nascita ma palermitana di adozione, è avvocato penalista. Appassionata di libri e scrittura, fin da bambina ha scritto racconti. Inaspettatamente, in un momento particolare ed estremamente delicato della sua vita, ha tirato fuori dai cassetti i suoi scritti. “Avrei voluto uno spritz” è il suo esordio letterario.
Il “Circolo della Stampa” è il progetto culturale voluto dall’Associazione siciliana della stampa per creare dibattito e confronto tra giornalisti e società nell’ottica di un reciproco arricchimento. Ogni appuntamento vede i componenti della Sezione agrigentina del sindacato unitario dei giornalisti dialogare con scrittori, poeti, attori, in un confronto costruttivo per approfondire tematiche sociali e del territorio.

Cultura

