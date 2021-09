Covid, pochi contagi e nessuna nuova vittima nell’agrigentino

Sono 17 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 24 settembre a fronte di 264 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino dell’Asp. Non ci sono nuove vittime ma si registrano due nuovi ricoveri in ospedale. I guariti sono 28.

Negli ospedali

Sono 24 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere: 19 si trovano all’ospedale di Agrigento mentre 1 in quello di Ribera. Altri 4 si trovano ricoverati fuori provincia. Due i ricoveri in terapia intensiva presso l’ospedale di Ribera. Un paziente si trova ricoverato presso struttura lowcare fuori provincia.

Il numero dei contagi comune per comune

Agrigento 38 (7 migranti), Alessandria della Rocca 0; Aragona 0; Bivona 3; Burgio 0; Calamonaci 0; Caltabellotta 1; Camastra 0; Cammarata 2; Campobello di Licata 18; Canicattì 85; Casteltermini 8 (8 migranti); Castrofilippo 7; Cattolica Eraclea 3; Cianciana 1; Comitini 0; Favara 17; Grotte 4; Joppolo Giancaxio 0; Licata 58; Lucca Sicula 0; Menfi 4; Montallegro 0; Montevago 2; Naro 1; Palma di Montechiaro 33; Porto Empedocle 40; Racalmuto 8; Raffadali 9; Ravanusa 15; Realmonte 5; Ribera 15; Sambuca di Sicilia 0; San Biagio Platani 2; San Giovanni Gemini 4; Sant’Angelo Muxaro 0; Santa Elisabetta 0; Santa Margherita di Belìce 0; Santo Stefano Quisquina 1; Sciacca 10; Siculiana 4 (4 migranti a Villa Sikania); Villafranca Sicula 0; Navi accoglienza 55.