Maltempo, auto nel fiume a Enna: trovato morto l’uomo disperso ieri

Trovato morto l’uomo che risultava disperso da ieri sera nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. Il corpo di Matteo Ciurca, 40 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco, che stanno effettuando le operazioni di recupero dall’alveo del torrente, distante circa due chilometri dal punto nel quale ieri sera erano precipitate due auto. Altre due persone erano state salvate nel pomeriggio di ieri.