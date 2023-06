Favara, bruciata l’automobile di una quarantenne: indagini

Notte di fuoco a Favara dove l’automobile di proprietà di una quarantenne è stata bruciata. Il rogo è avvenuto in una traversa di via Empedocle. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Trovate tracce di liquido infiammabile sul cofano del veicolo, una Renault Modus.

Ad accorgersi delle fiamme, e chiamare i carabinieri, è stata la donna. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. I carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. Sconosciuto, al momento, il motivo del gesto.