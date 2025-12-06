Giudiziaria

Abusa dell’amica tredicenne durante un passaggio in scooter, rinviato a giudizio

La ragazza, dopo aver denunciato l'accaduto, e' stata ascoltata in incidente probatorio, confermando le accuse.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio di un ventiduenne di Lampedusa accusato di atti sessuali con una tredicenne. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Salvatore Tirinnocchi, e’ stata esclusa perche’ – come rilevato dalla difesa dell’imputato, affidata al legale Salvatore Collura – “la domanda era generica e non rispondeva ai canoni della riforma Cartabia”. La prima udienza del dibattimento, davanti alla seconda sezione penale, e’ stata fissata per l’11 febbraio. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe abusato dell’amica tredicenne durante un passaggio in scooter, toccandola nelle parti intime. L’episodio risale allo scorso 4 ottobre. La ragazza, dopo aver denunciato l’accaduto, e’ stata ascoltata in incidente probatorio, confermando le accuse. La sua testimonianza, ritenuta attendibile dallo psicologo, sara’ utilizzabile in giudizio.

