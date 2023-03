Agrigento, 42enne condannato per maltrattamenti e stalking alla compagna

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno condannato a due anni di reclusione Cristian Poni, agrigentino di 42 anni, per i reati di maltrattamento in famiglia e stalking ai danni della compagna. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Cecilia Baravelli, aveva chiesto 2 anni e 10 mesi.

La vicenda risale tra il 2019-2020 quando, secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe minacciato anche con l’utilizzo di un coltello la donna per impedirle di uscire di casa. L’ex coniuge, dalle cui dichiarazioni è partito l’intero processo, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Antonio Provenzani. L’imputato è difeso dall’avvocato Samantha Borsellino.