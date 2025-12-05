Giudiziaria

Due morti durante sbarco di migranti, 3 assoluzioni 

In quell’occasione un uomo e una donna persero la vita: il primo a causa della gravissime ustioni riportate durante la navigazione mentre la seconda per asfissia

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Non hanno commesso il fatto. La Corte di assise di Agrigento, presieduta dal giudice Giuseppe Miceli, ha assolto tre imputati dall’accusa di aver condotto una imbarcazione dalla Libia a Lampedusa con a bordo 124 migranti e di aver provocato la morte, come conseguenza non voluta derivata dalla traversata, di due persone. Il pm Elettra Consoli, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dei presunti scafisti a 17 anni, 9 mesi  e 10 giorni di reclusione.

La vicenda è legata allo sbarco avvenuto a Lampedusa il 29 dicembre 2023. I tre – un ghanese, un nigeriano e gambiano (difesi dagli avvocati Michele Cardella, Santina Lattuca ed Enrica Giummarra) – erano accusati di aver condotto un natante di appena 12 metri, in legno e plastica, con a bordo oltre cento persone. In quell’occasione un uomo e una donna persero la vita: il primo a causa della gravissime ustioni riportate durante la navigazione mentre la seconda per asfissia. Due dei tre imputati furono anche arrestati in seguito allo sbarco. Oggi, dopo la sentenza di assoluzione, sono stati rimessi in libertà.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Violenza sessuale di gruppo”, chiesta condanna di tre agrigentini e del campione olimpico Pizzolato 
Trapani

Prodotti non sicuri, sequestrati 8mila giocattoli
Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 
Agrigento

Vigili urbani, sospesa attività a Fontanelle e multato un commerciante a Villaggio Mosè
Agrigento

Guida senza patente e vìola il Daspo urbano, 26enne denunciato due volte in poche ore 
Palermo

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher
banner italpress istituzionale banner italpress tv