La droga di Villaseta ai boss di Cosa nostra palermitana, i vertici del clan in aula bunker 

Al via questa mattina la prima udienza preliminare, davanti il gup del tribunale di Palermo Carmen Salustro, nei confronti di 37 imputati coinvolti nel maxi blitz dei carabinieri che nei mesi scorsi eseguirono ben 181 arresti smantellando quattro storici mandamenti mafiosi di Palermo. Tra le persone coinvolte, in questo filone investigativo, ci sono anche tre agrigentini ritenuti esponenti di spicco della cosca di Villaseta: si tratta di Pietro Capraro, 39 anni, ritenuto il boss della locale famiglia; Gaetano Licata, 41 anni, considerato il luogotenente di Capraro; Gabriele Minio, 36 anni, ritenuto affiliato al clan. Per tutti la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio.

Secondo quanto emergerebbe dalle indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Marzia Sabella, i vertici del clan di Villaseta avrebbero avuto costanti rapporti e interlocuzioni con esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo oggi guidato dai fratelli Serio, luogotenenti del boss Salvatore Lo Piccolo. Capraro, Licata e Minio sono accusati – nello specifico – di aver ceduto diverse partite di stupefacenti, per un ammontare complessivo di 384 mila euro, ai boss del mandamento mafioso di San Lorenzo/Tommaso Natale: i fratelli Domenico e Nunzio Serio, Francesco Stagno e Mario Ferrazzano.

Questa mattina, intanto, oltre dieci associazioni antiracket ed il comune di Palermo hanno chiesto di costituirsi parte civile. Tra queste c’è anche la “Quarto Savona Quindici” guidata da Tina Montinaro, la vedova dell’agente che perse la vita nell’attentato al giudice Giovanni Falcone. Si torna in aula il prossimo 21 gennaio quando gli imputati – difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano, Ninni Giardina e Teres’Alba Raguccia – potranno scegliere l’eventuale rito alternativo.