La faida Favara-Liegi, Vardaro condannato a 22 anni e 7 mesi di reclusione 

Confermata la condanna per duplice tentato omicidio ma la pena è scesa alla luce dell’esclusione di alcune aggravanti e all’assoluzione di tre ipotesi legate alle armi

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

La prima sezione della Corte di assise di appello di Palermo, presieduta dal giudice Matteo Frasca, ha condannato a 22 anni e 7 mesi di reclusione Carmelo Vardaro, 49 anni, per un duplice tentato omicidio avvenuto il 23 maggio 2017 nell’ambito della tristemente nota faida Favara-Liegi. I giudici di appello hanno rideterminato la pena disposta in primo grado dalla Corte di assise di Agrigento (24 anni e 6 mesi) alla luce dell’esclusione delle aggravanti del metodo mafioso relativamente a due estorsioni e all’assoluzione per alcuni episodi legati alle armi.

La vicenda giudiziaria è legata alla faida sviluppatasi sull’asse Favara-Liegi, una guerra tra clan caratterizzata da omicidi compiuti e mancati che ha insanguinato la provincia di Agrigento per due anni. Vardaro, difeso dall’avvocato Salvatore Virgone , era accusato in particolare di essere uno degli autori del duplice tentato omicidio avvenuto in via Torino la sera del 23 maggio 2017. In quell’occasione rimasero feriti Carmelo Nicotra e Maurizio Distefano, già obiettivo dei sicari nei mesi precedenti. Le persone offese si sono costituite parte civile rappresentate dagli avvocati Salvatore Cusumano e Antonino Bunone.

