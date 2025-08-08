Lo schianto mortale sulla Licata-Gela, due indagati per omicidio stradale 

La procura di Gela ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente avvenuto nelle scorse settimane lungo la strada statale 115 – sulla Gela-Licata – in cui ha perso la vita Francesco Messina, 59 anni, palermitano. Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale.

Si tratta degli occupanti degli altri due veicoli coinvolti nell’incidente. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Diego Giarratana e Salvo Macrì. I familiari della vittima seguono il procedimento, con il legale Rita Parla, per conto della società Giesse risarcimento danni. Messina era a bordo di un furgone che, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato finendo fuori strada.