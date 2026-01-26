“Sistema Montante”, prescritta accusa associazione a delinquere per Brandara e Lo Bello 

Prescrizione dell’accusa di associazione per delinquere semplice anche per Mariagrazia Brandara, ex commissario dell’Irsap ed ex sindaco di Naro, e Mariella Lo Bello, ex assessore regionale, difese dall’avvocato Salvatore Amato. Lo ha dichiarato, oltre che per l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, il tribunale di Caltanissetta.

I tre, assieme ad altri, erano imputati nel processo Montante+12. Secondo gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzioni e avrebbe manovrato l’ex governatore Crocetta, i due assessori, burocrati e investigatori di alto profilo. Prescritta l’associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive.