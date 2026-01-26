Giudiziaria

“Sistema Montante”, prescritta accusa associazione a delinquere per Brandara e Lo Bello 

Prescritta l'associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Prescrizione dell’accusa di associazione per delinquere semplice anche per Mariagrazia Brandara, ex commissario dell’Irsap ed ex sindaco di Naro, e Mariella Lo Bello, ex assessore regionale, difese dall’avvocato Salvatore Amato. Lo ha dichiarato, oltre che per l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, il tribunale di Caltanissetta.

I tre, assieme ad altri, erano imputati nel processo Montante+12. Secondo gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzioni e avrebbe manovrato l’ex governatore Crocetta, i due assessori, burocrati e investigatori di alto profilo. Prescritta l’associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Amministrative Agrigento, Iacono(Pd): “sulla scelta del candidato sindaco serve lucidità e lungimiranza”
Caltanissetta

Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai Poliziotti
di Gioacchino Schicchi

Agrigento 2026, l’appello di Giovanna Iacono: “Il PD torni a svolgere il suo ruolo, unità per battere le destre”
Sicilia by Italpress

Frana a Niscemi, oggi sopralluogo di Schifani e Ciciliano
Cultura

Al teatro Pirandello arriva “Otello”, con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio
Cultura

“Agrigento e Porto Empedocle in scena” all’hotel dei Pini
banner italpress istituzionale banner italpress tv