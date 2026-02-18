Traffico di droga sull’asse Palermo-Canicattì, chiesti 31 rinvii a giudizio 

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 31 persone coinvolte – a vario titolo – in un’inchiesta su due gruppi criminali ritenuti in grado di smerciare stupefacente nella parte occidentale della Sicilia. Il blitz – eseguito nove mesi fa dalla Squadra mobile – portò all’arresto di ventidue indagati. Ingenti quantitativi di droga viaggiavano veloci sul binario Palermo-Canicattì. Chili e chili di hashish e cocaina che dal quartier generale palermitano si spostavano in direzione della Città dell’Uva Italia per poi rifornire le piazze di spaccio della provincia di Agrigento. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 20 marzo davanti il gup Cristina Lo Bue.

In trentuno, dunque, rischiano di finire a processo. Tra questi ci sono anche due canicattinesi. Si tratta di Calogero Sacheli, 50 anni (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba), e Carmelo Marchese Ragona, 37 anni (difeso dall’avvocato Calogero Meli). Il primo è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione di droga; il secondo, secondo l’ipotesi accusatoria, lo avrebbe coadiuvato nell’acquisto di alcune partite di stupefacente. Per gli inquirenti, dunque, il ruolo di Sacheli sarebbe tutt’altro che marginale. Anzi, gli viene contestata la partecipazione al presunto gruppo criminale dedito al commercio di ingenti carichi di stupefacenti e in particolare nella qualità “di gestore dei diversi acquirenti nella provincia di Agrigento”.

Le indagini sono di fatto la naturale prosecuzione di un’attività investigativa svolta nel 2020 che cristallizzava un fiorente traffico di droga tra le province di Palermo e Agrigento. L’arresto di un corriere nel luglio 2020, inoltre, ha permesso agli investigatori non soltanto di sequestrare 3 chili di hashish ma di estrapolare e sviluppare il contenuto del cellulare in uso all’uomo. Da questo episodio si sarebbe, dunque, aperto un mondo: un filo rosso che collegava una fitta rete di spacciatori, numeri, messaggi, contatti. Si arriva così alla figura di Giuseppe Bronte, noto trafficante palermitano, ritenuto il capo dell’intera organizzazione e certamente il personaggio con maggiore caratura criminale anche alla luce del suo coinvolgimento in diverse operazioni (“Lampedusa”, “Tiro Mancino”). E sarebbe stato proprio Bronte il fornitore di Sacheli. Numerosi i contatti tra loro così come ingenti sarebbero le partite di droga acquistate. Tra il febbraio e l’aprile 2021 – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – almeno sette tra promesse e quelle poi effettivamente concretizzate. Si parla di oltre 25 chili di hashish e 3 chili di cocaina. Marchese Ragona, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe coadiuvato il Sacheli nell’acquisto di stupefacente da un altro trafficante palermitano. Tre gli episodi contestati in concorso tra l’8 febbraio e il 9 marzo 2021 per quasi 15 chili di hashish.

GLI IMPUTATI

Giuseppe Bronte, 31 anni, di Palermo; Alessandro Scelta, 30 anni, di Palermo; Vittorio Di Maio, 35 anni, di Palermo; Giuseppe Viviano, 31 anni, di Palermo; Emanuele Del Noce, 36 anni, di Palermo; Paolo Rizzo, 62 anni, di Palermo; Calogerino Sacheli, 50 anni, di Canicattì; Carmelo Marchese Ragona, 37 anni, di Canicattì; Kristian Di Paola, 30 anni, di Palermo; Giuseppe Di Paola, 57 anni, di Palermo; Luca Foti, 50 anni, di Siracusa; Aniello Garofalo, 56 anni, di Palermo; Vincenzo Sunseri, 25 anni, di Palermo; Mario Misseri, 24 anni, di Palermo; Mario Fardella, 55 anni, di Trabia; Alessandro Mantia, 36 anni, di Termini Imerese; Aniello Schiattarella, 62 anni, di Marano di Napoli; Vincenzo Arcoleo, 74 anni, di Palermo; Emanuele Arcoleo, 58 anni, di Palermo; Luigi Arcoleo, 42 anni, di Palermo; Rita Camarda, 38 anni, di Palermo.