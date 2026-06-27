Violenza sessuale su minori non accompagnati, 14 anni a venditore ambulante

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha condannato a 14 anni di reclusione un 39enne bengalese, venditore ambulante da tempo residente nella Città dei templi, per minaccia e violenza sessuale ai danni di almeno sei giovani, quattro dei quali minori non accompagnati accolti in una struttura specializzata. Il giudice ha inflitto una pena superiore a quella richiesta dal pm (12 anni e 4 mesi) a margine della requisitoria. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, era stato arrestato nove mesi fa e attualmente si trova recluso nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Gli episodi risalgono al periodo compreso tra il marzo ed il dicembre del 2024.

L’inchiesta nasce grazie alla denuncia di un avvocato agrigentino, operatore della struttura che ospita minori stranieri non accompagnati. L’avvocato riesce a raccogliere le dichiarazioni dei minorenni e la procura avvia le indagini che vengono affidate alla polizia. Veri e propri racconti dell’orrore quelli messi nero su bianco dai ragazzi che, con dovizia di particolari, descrivono luoghi, date ma soprattutto gli abusi subiti. Soprusi che assumono contorni di atrocità se consumati ai danni di minori in difficoltà, senza famiglia, con problemi nel parlare e comprendere l’italiano e talvolta sprovvisti anche di permesso di soggiorno. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che all’ambulante viene anche contestato il reato di minaccia poichè, secondo la ricostruzione, avrebbe anche intimidito uno dei giovani intimandogli di convincere gli altri a ritirare la querela altrimenti sarebbe stato in grado di bloccare le procedure per il rilascio del permesso.