Lampedusa

Accoglienza migranti, Lampedusa candidata a patrimonio Unesco 

Il 12 settembre verrà presentata la candidatura delle coste di Lampedusa e dei suoi gesti dell'accoglienza come patrimonio culturale immateriale dell'umanità

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

 I gesti di accoglienza degli abitanti Lampedusa candidati all’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. È durante il concerto del maestro Giovanni Allevi, che si terrà nell’ex cava di Cala Francese il prossimo 12 settembre, che la prestigiosa candidatura verrà lanciata. A farlo sarà l’associazione Perou che sta curando il progetto “Avenir”, ossia quello di un catamarano lungo 67 mentri e largo 22,50 metri. Tutto è stato previsto nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. “L’Avenir è uno strumento pionieristico, la prima nave europea progettata per il salvataggio in alto mare, una piazza dove si afferma la fraternità e si sperimenta il multilinguismo – così è stato presentato nel dossier di candidatura di Agrigento capitale italiana della cultura – . Il catamarano, inoltre, sostiene i gesti di salvataggio, di cura, di benevolenza e di amicizia che si sviluppano nel momento dell’incontro con chi cerca rifugio in Europa”. Il 12 settembre verrà presentata la candidatura delle coste di Lampedusa e dei suoi gesti dell’accoglienza come patrimonio culturale immateriale dell’umanità

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Accoglienza migranti, Lampedusa candidata a patrimonio Unesco 
Agrigento

Pista di pattinaggio di San Leone, Principato: “sarà finalmente riaperta”
dalla Regione

Scuola, in Sicilia primo suono della campanella il 15 settembre
PRIMO PIANO

Sciacca, undici cuccioli di cane rinchiusi in un fossato: salvati grazie alla segnalazione dei volontari Lav
Cultura

Eccellenze siciliane tra cibo, cultura e turismo, nasce “Vivere Diodoros-Nutrire i Territori”
Ultime Notizie

A Licata in scena “Una notte a Buenos Aires”dedicato al genio musicale di Astor Piazzolla