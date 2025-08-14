Lampedusa

Lampedusa, altri 29 migranti sbarcano sull’isola

Nella struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana e dove si trovano anche 58 dei 60 superstiti del naufragio di ieri, ci sono al momento 269 ospiti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Salgono a cinque dalla mezzanotte gli sbarchi a Lampedusa. Gli ultimi ad approdare sulla più grande delle Pelagie sono 29 migranti, tra cui 5 donne e 11 minori. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Abu Kammash, in Libia. Sono algerini, libici ed egiziani.

Anche per loro, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana e dove si trovano anche 58 dei 60 superstiti del naufragio di ieri, ci sono al momento 269 ospiti. In giornata non sono previsti trasferimenti. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Bimbo nasce in casa grazie agli eroi del 118
PRIMO PIANO

Auto si ribalta in galleria sulla A19, tre i feriti
Sicilia

Manca garante regionale dei detenuti, appello a Schifani
Palermo

Su scooter fanno camminare cane al guinzaglio, due arresti 
Lampedusa

Lampedusa, altri 29 migranti sbarcano sull’isola
Lampedusa

Naufragio Lampedusa, riprese le ricerche di altri dispersi: 23 i cadaveri accertati