Apertura

Labrador azzanna barboncino e ferisce la proprietaria, scatta una denuncia  

Nel tentativo di difendere la sua cagnolina la proprietaria è rimasta ferita, il Labrador, le ha staccato un dito con un morso

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Panico e paura in via Roma a Lampedusa quando un cane Labrador nero lasciato libero, ha cercato di azzannare diversi cani che ha trovato sul suo percorso e poi si è avventato su un piccolo barboncino che era al guinzaglio con i suoi proprietari, una coppia proveniente da Milano.

Nel tentativo di difendere la sua cagnolina la proprietaria è rimasta ferita, il Labrador, le ha staccato un dito con un morso.

A quel punto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la signora al pronto soccorso; li è stato disposto il suo trasferimento con l’elicottero di soccorso. I vigili urbani, oltre ad avere seguito la coppia al poliambulatorio, sono riusciti a trovare il proprietario del Labrador che è stato denunciato a piede libero e sanzionato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Il volto della Passione. La Settimana Santa di Cianciana”, al via mostra del fotografo Greco
Agrigento

Acque piovane, sopralluogo in via Rosario Di Salvo e via Toscana per risolvere le criticità
Cultura

Oltre 400 spettatori per Mario Venuti all’alba nella Valle dei Templi
Agrigento

Era ricercato per traffico di droga, 42enne arrestato ad Agrigento 
Apertura

Labrador azzanna barboncino e ferisce la proprietaria, scatta una denuncia  
Agrigento

Sanità, Cgil: “È un bene pubblico da difendere e rafforzare”