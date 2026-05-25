Lampedusa

Lampedusa, quattro sbarchi di migranti tra ieri e oggi

Stamani una settantina lasceranno l'isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono 140 gli ospiti nell’hotspot di Lampedusa. La struttura di contrada Imbriacola, che ieri mattina era vuota, nelle ultime ore è tornata ad accogliere i migranti tratti in salvo dai militari della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Quattro in tutto gli approdi registati tra la giornata di ieri e oggi. Gli ultimi ad arrivare sono stati 12 naufraghi, anche per loro come per chi li ha preceduti ieri, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot. Arrivano soprattutto dal Pakistan, dalla Somalia, dal Sudan, dal Marocco e dall’Algeria e ai soccorritori hanno detto di essere partiti dalla Libia. Stamani una settantina lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle (Agrigento).

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