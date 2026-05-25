In casa con la droga pronta per essere spacciata: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nell’ambito delle mirate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, insieme a quelli della squadra cinofili, hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere Cappuccini.

In particolare, l’azione degli agenti si è concentrata in via Formiche dove, di recente, erano stati arrestati in flagranza due giovani trovati in possesso di droga.

Nel corso degli accertamenti, l’infallibile fiuto dei cani antidroga Rex e Ares ha consentito di scoprire proprio uno dei due con la droga nascosta in casa. Nello specifico il 36enne è stato trovato in possesso di 38 grammi di hashish, suddivisa in svariate bustine, pronte per la vendita a terzi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione del Pubblico Ministero di turno accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.