Lampedusa, riapre il Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo

Da oggi riapre il Museo della fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo a Lampedusa e sarà possibile visitarlo fino alla fine di ottobre. All’interno del Museo è possibile vedere mostre fotografiche, reperti di naufragi, stanze multimediali e testimonianze da varie di fenomeni migratori in quattro continenti.

La riapertura del Museo è una delle tante iniziative organizzate sull’isola dal Comitato 3 ottobre per ricordare le migliaia di persone migranti che muoiono nella disperata ricerca di un destino migliore. Le iniziative avranno il loro culmine il 3 ottobre, in occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”, per ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

La riapertura è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Lampedusa e Linosa, il Comitato 3 ottobre e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.