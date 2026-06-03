Mafia, niente dischi e lettore cd per detenuto al 41bis 

Potrà ascoltare musica attraverso la radio e la televisione ma non con un lettore Cd e dei dischi che aveva chiesto. Il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo di James Burgio, trentenne sottoposto al regime di 41bis dal maggio scorso poiché ritenuto ai vertici del clan di Porto Empedocle. La richiesta era stata avanzata dall’avvocato Salvator Pennica ma il giudice – richiamando una circolare dell’amministrazione penitenziaria – l’ha rigettata. Il rischio, si legge nel provvedimento, è che il lettore cd e i dischi possano “celare messaggi dal contenuto criptico noti soltanto ai corrispondenti, consentendo di impartire ordini ai sodali in libertà”.

Per il magistrato il diritto invocato dal detenuto può essere comunque garantito considerato che anche al 41bis si può ascoltare la radio o guardare la televisione. James Burgio, in carcere ormai da diversi anni, è stato sottoposto al 41bis nel maggio scorso. L’ultima inchiesta lo pone ai vertici del clan di Porto Empedocle. Nonostante il lungo periodo di detenzione, secondo l’accusa, l’empedoclino avrebbe continuato a impartire ordini accrescendo di fatto il suo spessore criminale.