Mafia

Operazione Nebrodi, 7 arresti per mafia

Le vittime, circa una trentina, in diversi casi sono state forzate a pagare somme di denaro tra i 500 e i 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei fondi a ditte riconducibili agli indagati

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione



All’alba di oggi, nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di 7 persone. I reati contestati a vario titolo comprendono associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’indagine ha documentato per la prima volta la struttura e l’operatività nei comuni di Cesarò e San Teodoro (Messina) del sodalizio mafioso denominato “Caputo – Pruiti”, affiliato alla famiglia di Cosa Nostra catanese “Santapaola – Ercolano”. Il clan puntava al controllo del territorio per accaparrarsi indebitamente i contributi dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Per ottenere la gestione dei terreni demaniali destinati al pascolo, il gruppo criminale ricorreva a minacce di ritorsioni fisiche, danneggiamenti e furti di bestiame per costringere gli allevatori dei Nebrodi a rinunciare alle concessioni. Le vittime, circa una trentina, in diversi casi sono state forzate a pagare somme di denaro tra i 500 e i 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei fondi a ditte riconducibili agli indagati. Per eludere le misure di prevenzione patrimoniali e le interdittive antimafia, alcune imprese agricole venivano intestate fittiziamente a prestanome. L’organizzazione esercitava inoltre una forte pressione su agronomi e veterinari, obbligati a omettere i controlli sanitari o a rilasciare false attestazioni sulla consistenza dei capi di bestiame. L’inchiesta ha infine fatto emergere casi di caporalato e sfruttamento del lavoro nei territori di Maletto e Cesarò ai danni di minori di origine africana non accompagnati, provenienti da una casa di accoglienza di Troina (Enna). Oltre all’esecuzione dei 7 provvedimenti cautelari, la Procura guidata dal Procuratore Distrettuale Francesco Curcio ha notificato un invito a rendere l’interrogatorio preventivo dinanzi al GIP nei confronti di ulteriori 7 persone, indagate per i medesimi reati.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Giudiziaria

Sequestrano 17enne per chiedere riscatto, 4 condanne
Lampedusa

Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: in 36 sull’isola
Sicilia

Caccia, ecco il nuovo calendario venatorio della stagione 2026/27
Racalmuto

Guida sicura, all’Autodromo Valle dei Templi la seconda tappa siciliana della Road Academy Anas
Agrigento

“Eventopoli” e Mandorlo in Fiore, spunta il nome dell’ex assessore Cantone 
banner italpress istituzionale banner italpress tv