Operazione Nebrodi, 7 arresti per mafia





All’alba di oggi, nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di 7 persone. I reati contestati a vario titolo comprendono associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’indagine ha documentato per la prima volta la struttura e l’operatività nei comuni di Cesarò e San Teodoro (Messina) del sodalizio mafioso denominato “Caputo – Pruiti”, affiliato alla famiglia di Cosa Nostra catanese “Santapaola – Ercolano”. Il clan puntava al controllo del territorio per accaparrarsi indebitamente i contributi dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Per ottenere la gestione dei terreni demaniali destinati al pascolo, il gruppo criminale ricorreva a minacce di ritorsioni fisiche, danneggiamenti e furti di bestiame per costringere gli allevatori dei Nebrodi a rinunciare alle concessioni. Le vittime, circa una trentina, in diversi casi sono state forzate a pagare somme di denaro tra i 500 e i 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei fondi a ditte riconducibili agli indagati. Per eludere le misure di prevenzione patrimoniali e le interdittive antimafia, alcune imprese agricole venivano intestate fittiziamente a prestanome. L’organizzazione esercitava inoltre una forte pressione su agronomi e veterinari, obbligati a omettere i controlli sanitari o a rilasciare false attestazioni sulla consistenza dei capi di bestiame. L’inchiesta ha infine fatto emergere casi di caporalato e sfruttamento del lavoro nei territori di Maletto e Cesarò ai danni di minori di origine africana non accompagnati, provenienti da una casa di accoglienza di Troina (Enna). Oltre all’esecuzione dei 7 provvedimenti cautelari, la Procura guidata dal Procuratore Distrettuale Francesco Curcio ha notificato un invito a rendere l’interrogatorio preventivo dinanzi al GIP nei confronti di ulteriori 7 persone, indagate per i medesimi reati.