“Vivi, Pagliaccio!”: teatro e giovani protagonisti al Teatro dell’Efebo di Agrigento

Teatro, creatività e formazione saranno protagonisti ad Agrigento con “Vivi, Pagliaccio!”, lo spettacolo conclusivo del progetto culturale e formativo “Illuminare il Futuro”, in programma mercoledì 9 settembre 2026 al Teatro dell’Efebo.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare talento e capacità espressive delle nuove generazioni attraverso un percorso che ha unito teatro, musica, arte, narrazione e riflessione sociale.

Il laboratorio teatrale è stato realizzato nell’ambito della convenzione tra Accademia Palladium, rappresentata dal Direttore Generale Pino Minio, e l’I.I.S. “Ambrosini – M. L. King” di Favara, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella.

Il coordinamento è stato affidato alla prof.ssa Maria Portella, mentre le attività teatrali sono state curate dalla prof.ssa Arianna Vassallo, autrice e regista di “Vivi, Pagliaccio!” e responsabile del gruppo teatrale “I Ragazzi del King”.

Lo spettacolo, originale e ispirato all’universo della narrativa pirandelliana, rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo che ha messo i giovani al centro, offrendo loro un’opportunità di crescita, confronto e libera espressione.

«Offrire opportunità ai giovani significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio – sottolinea Pino Minio –. Questo progetto ha permesso ai ragazzi di esprimere e valorizzare le proprie capacità. Portare il risultato di questo percorso al Teatro dell’Efebo assume per noi un significato particolare».

La Dirigente Scolastica Mirella Vella evidenzia il valore educativo dell’iniziativa: «Il teatro è uno straordinario strumento di crescita. Aiuta i giovani a esprimersi, a lavorare insieme e ad acquisire maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità».

Soddisfazione anche da parte della regista Arianna Vassallo: «I ragazzi hanno affrontato il palcoscenico con maturità, intensità e una sorprendente capacità espressiva. Dietro ogni scena ci sono impegno, disciplina e un autentico lavoro di squadra».