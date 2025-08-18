Messina

10eLotto: in provincia di Messina vinti 120mila euro

Lo riporta Agipronews

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Tripletta in Sicilia con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, vinti 120mila euro in provincia di Messina: doppio colpo da 50mila euro a Leni con un 9 Oro in via Libertà e Sant’Alessio Siculo, con un 8 Doppio Oro in via Nazionale, più altri 20mila euro via Nazionale a Briga Marina grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Le risse tra giovanissimi a Raffadali e Menfi, il questore emette 15 “Daspo Willy”
Messina

10eLotto: in provincia di Messina vinti 120mila euro
Palermo

Soccorsa dal 118, partorisce in ambulanza: mamma e figlio stanno bene 
Agrigento

Raid contro imprenditori e amministratori, Cgil: “Ferma condanna per gli attentati”
Lampedusa

Superstiti del naufragio pronti a lasciare Lampedusa
Palermo

Furti e atti vandalici nelle chiese, l’arciprete chiude i luoghi di culto