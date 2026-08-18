Messina

Due scosse di terremoto magnitudo 3.7 nel Messinese

Non sembrano esserci danni ma a Gioiosa Marea le scosse sono state avvertite e la gente è scesa in strada

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv stamane nel Messinese. La prima alle 10.07 è stata di magnitudo 3.7, 30 secondi dopo ne è stata registrata un’altra di magnitudo 3.3. L’epicentro è segnalato a Oliveri tra Milazzo e Patti. Non sembrano esserci danni ma a Gioiosa Marea le scosse sono state avvertite e la gente è scesa in strada.

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