Due scosse di terremoto magnitudo 3.7 nel Messinese

Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv stamane nel Messinese. La prima alle 10.07 è stata di magnitudo 3.7, 30 secondi dopo ne è stata registrata un’altra di magnitudo 3.3. L’epicentro è segnalato a Oliveri tra Milazzo e Patti. Non sembrano esserci danni ma a Gioiosa Marea le scosse sono state avvertite e la gente è scesa in strada.