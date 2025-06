Nasconde mezzo chilo di marijuana in un lucernario, arrestato

Droga nascosata nel lucernario e all’interno delle cuciture di un’asciugamano. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Lipari un 35enne già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici.

Durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno scovato e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana, nascosta in un lucernario accessibile dal bagno. In casa, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Per lo stesso reato è stata denunciata anche una 46enne. A casa della donna, grazie al fiuto del cane antidroga, i militari hanno trovato e sequestrato circa 20 grammi di hashish, nascosti all’interno delle cuciture dei bordi di un asciugamano. Tutta la droga sequestrata è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.