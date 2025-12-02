Montevago: al via i lavori di bonifica dell’amianto dei villaggi Bergamo, Tempo e Trieste

Sono ufficialmente iniziati a Montevago i lavori di bonifica ambientale e di riqualificazione dell’area urbana di insediamento dei Villaggi Bergamo, Tempo e Trieste realizzati dopo il terremoto del 1968. L’intervento, dal valore complessivo di 1.229.722,43 euro, è finanziato dalla Regione con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell’ambito del 2021-2027.

L’impresa esecutrice è la Geos srl di Patti; responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Rosa Letizia Sanzone, dirigente dell’ufficio tecnico comunale, mentre la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Margherita Ocello. I lavori hanno preso il via al Villaggio Trieste, dove verranno bonificate dall’amianto 12 abitazioni. Successivamente, gli interventi proseguiranno nei Villaggi Tempo e Bergamo, con la bonifica di ulteriori 44 abitazioni.

“È un momento storico”, dice il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. “Questo intervento che finalmente consentirà, dopo anni di battaglie per ottenere i finanziamenti, la bonifica dell’amianto e la riqualificazione delle aree urbane dei villaggi storici, è un passo importante per la tutela della salute pubblica di Montevago. Con questi lavori, che si aggiungono ai numerosi interventi già svolti per la rigenerazione urbana, la nostra comunità – conclude il sindaco – compie un ulteriore passo verso un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, restituendo ai cittadini spazi più sicuri e decorosi”.