Incendio in appartamento, Vigili del fuoco salvano inquilini e animali domestici

A Palermo diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state chiamate a intervenire in via Francesco Laurana per domare un incendio presso un’abitazione situata al secondo piano di uno stabile di sette piani.

In via precauzionale, durante le operazioni di spegnimento, tutti gli inquilini del condominio sono stati fatti evacuare per alcune ore. Il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato assistenza ad alcune persone e ha messo in salvo diversi animali domestici nel corso delle procedure di evacuazione dell’immobile. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle ore 6.00 del mattino e tutti i condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie case, ad eccezione dei residenti dell’appartamento colpito dall’incendio, che hanno trovato ospitalità presso i vicini di casa. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118.