Palermo

Irrompe in una scuola con una catena e crea il panico, denunciato 28enne 

È entrato all'interno di un istituto scolastico interrompendo docenti e studenti impegnati in alcune lezioni

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno intensificato i servizi di controllo in vista delle festività natalizie. In particolare, i militari della stazione di Brancaccio hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni che, in un giorno di ordinaria follia, armato di catena ferro, in via XXVII Maggio e senza alcun motivo, ha dapprima aggredito alcuni passanti e danneggiato alcuni veicoli in sosta; non contento ha causato lesioni personali a un uomo di 81 anni a cui ha lanciato addosso la catena in ferro e in ultimo, è entrato all’interno di un istituto scolastico interrompendo docenti e studenti impegnati in alcune lezioni.

