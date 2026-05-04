Palermo, tentato omicidio in via Montalbo: tre fermi

PALERMO (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nei giorni scorsi in via Montalbo, nel quartiere Arenella. La Polizia di Stato ha fermato tre giovani, ritenuti responsabili dell’agguato a colpi d’arma da fuoco ai danni di un uomo.

Le attività investigative, condotte dagli uomini della Squadra Mobile di Palermo, si sono concentrate tra l’1 e il 2 maggio. Al termine degli accertamenti, sono finiti in manette due diciannovenni e un ventiseienne.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe partecipato attivamente all’azione delittuosa, la cui dinamica è stata ricostruita grazie all’analisi dei rilievi e alle attività di intelligence sul territorio.

I tre indagati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo. Restano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

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