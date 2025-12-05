Palermo

Scontro tra due auto: una finisce tra le lamiere del guardrail

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto in prossimità dell’uscita di Montelepre, carreggiata verso Trapani. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e un secondo veicolo che, in seguito all’urto, è andato a impattare contro le barriere di protezione laterali.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per eseguire i rilievi del caso e coordinare il traffico, che ha subito rallentamenti necessari per garantire la sicurezza della zona interessata. Al momento attuale non risultano persone ferite, sebbene gli accertamenti da parte delle autorità competenti siano tuttora in fase di svolgimento. (Foto Diretta Sicilia)

