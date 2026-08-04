Canicattì, si è allontanato da casa volontariamente: ritrovato 68enne

E’ stato ritrovato Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì. L’uomo si era allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio cellulare sul veicolo e inoltrandosi in aperta campagna in contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia. Attivato il piano di ricerca persone scomparse, in coordinamento con la Prefettura e l’Amministrazione locale, l’uomo è stato ritrovato e sta bene.