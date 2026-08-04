Canicattì
Canicattì, si è allontanato da casa volontariamente: ritrovato 68enne
Da questa notte non si avevano più notizie di Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì
E’ stato ritrovato Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì. L’uomo si era allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio cellulare sul veicolo e inoltrandosi in aperta campagna in contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia. Attivato il piano di ricerca persone scomparse, in coordinamento con la Prefettura e l’Amministrazione locale, l’uomo è stato ritrovato e sta bene.
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Redazione
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