Canicattì

Canicattì, si è allontanato da casa volontariamente: ritrovato 68enne

Da questa notte non si avevano più notizie di Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

E’ stato ritrovato Giovanni Evaristo Lo Furno, 68 anni, di Canicattì. L’uomo si era allontanato volontariamente a piedi lasciando il proprio cellulare sul veicolo e inoltrandosi in aperta campagna in contrada San Filippo, tra Canicattì e Delia. Attivato il piano di ricerca persone scomparse, in coordinamento con la Prefettura e l’Amministrazione locale, l’uomo è stato ritrovato e sta bene.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Angelo Gelo

Guasto alla rete idrica: dieci famiglie senz’acqua da giorni, proteste contro AICA
Apertura

Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
Apertura

Crisi idrica, Carmina porta bidoncino alla Camera: “simbolo di un diritto negato”
Apertura

Tragico schianto tra scooter e tir, morto 28enne 
di Giuseppe Castaldo

Il delitto di Patrizia Russo, i giudici: “Salamone ha agito per futili motivi, non merita attenuanti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv