Salvatore Potenzano, 83 anni, è morto in ospedale al Trauma Center dell’ospedale di Villa Sofia per le gravi ferite riportate in un incidente stradale a Palermo. Il pensionato era stato investito in viale Michelangelo, all’altezza di via Centorbe mentre stava tornando dalla farmacia. A travolgerlo uno scooter guidato da un ventottenne, che ora è accusato di omicidio stradale. Sull’incidente indaga la polizia municipale.