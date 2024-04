Va al tribunale di Palermo con un coltello, denunciato 85enne

Un uomo di 85 anni di Trapani è andato, portando con sè un coltello, nel Tribunale per i Minorenni di Palermo mentre accompagnava il nipote di 20 anni sotto processo per stalking e minacce. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso dei normali controlli con i sistemi di sicurezza all’ingresso della sede giudiziaria. I militari hanno sequestrato il coltello e hanno denunciato l’uomo. Il giovane che era con lui ha preso parte all’udienza per essere giudicato in merito alle accuse che gli sono contestate.