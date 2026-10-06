Palma di Montechiaro, sospesa l’attività di un locale “ritrovo di pregiudicati”

Il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro cittadino di Palma di Montechiaro.Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato, hanno eseguito il decreto che dispone la sospensione dell’attività commerciale dell’esercizio pubblico poiché, a seguito di plurimi controlli, è stata accertata la presenza di diversi avventori aventi rilevanti precedenti penali e di polizia. L’attività commerciale dell’esercizio pubblico in questione è stata sospesa per giorni sette.

Tale provvedimento, la cui emissione era stata proposta dal Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore della Provincia di Agrigento del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività da luoghi frequentati da soggetti controindicati.

Dal primo gennaio dell’anno corrente il Questore di Agrigento ha emesso 12 decreti di sospensione di attività commerciali ex art.100 TULPS, sia in questo centro che in altri comuni della provincia. I provvedimenti in questione sono stati emessi a causa della frequentazione degli esercizi pubblici da parte di pregiudicati; per rilevanti episodi delittuosi avvenuti all’interno dello stesso ed anche per accertate violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.