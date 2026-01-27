Apertura

Tentano il furto ma trovano venti macchine dei Carabinieri: ladri in fuga a Palma di Montechiaro

Durante la precipitosa, se non tragicomica fuga hanno abbandonato un’auto e un furgone lungo la Statale 115. I mezzi sono stati individuati e recuperati dalla Polizia del locale Commissariato che ha provveduto al sequestro.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Nella notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato un furto presso una gioielleria del centro di Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l’azione dei ladri è stata interrotta dall’avanzata dell’operazione dei carabinieri sul territorio, collegata all’inchiesta che ha portato questa mattina a perquisizioni a Palma di Montechiaro con quasi mezzo milione di euro sequestrato e ventiquattro persone indagate nell’ambito di un maxi blitz contro il traffico illecito di olio spacciato come extravergine.

Durante la precipitosa, se non tragicomica fuga hanno abbandonato un’auto e un furgone lungo la Statale 115. I mezzi sono stati individuati e recuperati dalla Polizia del locale Commissariato che ha provveduto al sequestro.

In corso le indagini di Carabinieri e Polizia al fine di identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra il tentato furto e altri episodi criminali avvenuti recentemente in zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Agrigento 2026, l’appello di Giovanna Iacono: “Il PD torni a svolgere il suo ruolo, unità per battere le destre”
Sicilia by Italpress

Frana a Niscemi, oggi sopralluogo di Schifani e Ciciliano
Cultura

Al teatro Pirandello arriva “Otello”, con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio
Cultura

“Agrigento e Porto Empedocle in scena” all’hotel dei Pini
di Giuseppe CastaldoIn aggiornamento

Perquisizioni a Palma di Montechiaro, sequestrato quasi mezzo milione di euro: 24 indagati 
Catania

Maxi sequestro di droga, padre e figlio trovati con quasi 140 chili di stupefacente
banner italpress istituzionale banner italpress tv