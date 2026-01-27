Tentano il furto ma trovano venti macchine dei Carabinieri: ladri in fuga a Palma di Montechiaro
Durante la precipitosa, se non tragicomica fuga hanno abbandonato un’auto e un furgone lungo la Statale 115. I mezzi sono stati individuati e recuperati dalla Polizia del locale Commissariato che ha provveduto al sequestro.
Nella notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato un furto presso una gioielleria del centro di Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l’azione dei ladri è stata interrotta dall’avanzata dell’operazione dei carabinieri sul territorio, collegata all’inchiesta che ha portato questa mattina a perquisizioni a Palma di Montechiaro con quasi mezzo milione di euro sequestrato e ventiquattro persone indagate nell’ambito di un maxi blitz contro il traffico illecito di olio spacciato come extravergine.
In corso le indagini di Carabinieri e Polizia al fine di identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra il tentato furto e altri episodi criminali avvenuti recentemente in zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.