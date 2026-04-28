Alessandra Fiaccabrino nuovo direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento ha ufficializzato la nomina di Alessandra Fiaccabrino come nuovo Direttore Generale dell’ente. La scelta della professionista agrigentina segna l’inizio di una nuova fase gestionale per la Fondazione, chiamata a garantire continuità amministrativa e operativa in un momento di delicata transizione. La nomina di Fiaccabrino giunge a seguito delle dimissioni rassegnate da Salvo Prestia, che ha lasciato l’incarico dopo essere stato coinvolto nella recente inchiesta giudiziaria denominata “Eventopoli”. Il CdA, nel prendere atto del “passo indietro” di Prestia, ha ribadito la propria estraneità ai fatti, dichiarandosi parte lesa sotto il profilo materiale e di immagine.

Laureata in Economia Aziendale e in Giurisprudenza, Fiaccabrino è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al registro dei Revisori Legali. La sua carriera professionale vanta una vasta esperienza nel campo delle procedure concorsuali e della revisione negli enti locali. Ha anche un passato in politica e come amministratore: è stata assessore al Bilancio e alle Attività Produttive per il Comune di Palma di Montechiaro tra il 2017 e il 2018 e nel settembre del 2022 è stata candidata nelle liste di Forza Italia per il collegio di Agrigento alle elezioni regionali.