Canicattì, approvato regolamento per la nomina del “Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza”

“In qualità di Assessore ai Servizi Sociali desidero ringraziare la E.Q. dr.ssa Angela Carrubba e il personale dell’ufficio Servizi Sociali per avere egregiamente collaborato con questa Amministrazione alla stesura del Regolamento per la nomina della figura del “Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza” che ieri sera è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Durante la seduta, infatti, tutti i consiglieri hanno apprezzato l’iniziativa dimostrandosi sempre solidali e sensibili alle problematiche sociali della nostra Comunità. Si conferma quindi la particolare attenzione che il nostro Comune ha verso la fasce più deboli, dalle tematiche inerenti i minori e la famiglia alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con l’istituzione di questa figura si pone la base per una collaborazione costante ed attiva con i Servizi Sociali che aiuterà a comprendere le cause dei disagi giovanili e cercare di offrire soluzioni. I giovani, in quanto soggetti peculiari per il nostro territorio, meritano ascolto e attenzione da tutte le Istituzioni del nostro territorio.” Queste le parole dell’assessore comunale Franco Giordano