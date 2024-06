Crisi idrica, gruppo Dc chiede consiglio comunale con vertice Aica e politica regionale 

“Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana chiederanno nella conferenza dei capigruppo di oggi la calendarizzazione di un consiglio comunale alla presenza dei vertici Aica e della politica regionale.” Lo dichiarano i consiglieri Dc in una nota. “Il nostro gruppo politico già da anni è primo firmatario di una mozione volta ad impegnare l’Amministrazione a rendere Aica una Spa pubblica, al fine di migliorare l’efficienza e diminuire i costi per il Comune. Vogliamo sapere perché ancora non è stato fatto il cambio societario. Inoltre vogliamo le soluzioni all’emergenza idrica. Nel nuovo depuratore è previsto il recupero delle acque reflue? Le strutture alberghiere come garantiranno i loro servizi nella stagione estiva? A nome della città che rappresentiamo, prendiamo risposte” conclude la Dc.