Lampedusa, Ternullo in visita al presidio dell’Aeronautica Militare

“Ho avuto ieri il privilegio di visitare il presidio dell’Aeronautica Militare di Lampedusa, in cui ho potuto conoscere da vicino il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in uniforme, che operano con straordinaria professionalità e senso dello Stato in un territorio strategico per il nostro Paese.” Lo dichiara la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo, al termine della visita istituzionale nel presidio dell’Aeronautica Militare sull’isola.

“Ho trovato una struttura moderna, efficiente e perfettamente organizzata, capace di assolvere alle proprie funzioni operative con elevati standard di competenza, ma anche profondamente integrata nel tessuto sociale di Lampedusa. È questo l’aspetto che mi ha maggiormente colpita – aggiunge. La presenza dell’Aeronautica non rappresenta soltanto un presidio per la sicurezza nazionale. È anche un punto di riferimento concreto per la comunità locale. Ne sono testimonianza i numerosi servizi messi a disposizione della cittadinanza, dagli screening sanitari gratuiti alle attività di supporto alle istituzioni presenti sull’isola”.

“Mi ha particolarmente emozionata sapere che, durante i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia, il presidio abbia messo a disposizione propri spazi, allestendo vere e proprie aule per consentire ai bambini di proseguire regolarmente le attività scolastiche – continua. Un gesto che racconta il volto più autentico delle nostre Forze Armate: quello della vicinanza, della solidarietà e del servizio verso i cittadini. Di grande valore è anche la collaborazione instaurata con il presidio sanitario dell’isola, offrendo ospitalità al personale sanitario impegnato quotidianamente nell’assistenza ai cittadini. Una sinergia che dimostra quanto sia fondamentale fare rete nei territori più complessi e periferici”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante del presidio, Tenente Colonnello Claudio Scapigliati, per la calorosa accoglienza e per la disponibilità dimostrata nel presentare le attività svolte, e a tutto il personale dell’Aeronautica Militare che, con dedizione, competenza e straordinaria umanità, rappresenta ogni giorno un motivo di orgoglio per lo Stato italiano – conclude. Lampedusa è un luogo simbolo del Mediterraneo e della nostra presenza nel mare. Qui ho trovato donne e uomini che, lontano dai riflettori, svolgono un servizio prezioso non solo per la sicurezza del Paese, ma anche per il benessere della comunità. A loro va la mia più sincera gratitudine”.