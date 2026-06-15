Politica

Ospedali di Comunità, Catanzaro: “per farli funzionare prelevano personale da altri presidi sanitari”

Il Capogruppo all'Ars del Pd denuncia il caso della struttura aperta a Santa Margherita di Belice.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Il modello degli Ospedali di Comunità, presentato come pilastro della nuova sanità territoriale, sta mostrando tutte le sue crepe”. Lo afferma oggi Michele Catanzaro, Capogruppo all’Ars del Pd, primo firmatario di un’interrogazione urgente all’Assessore alla Salute con cui il Gruppo Dem denuncia il caso della struttura aperta a Santa Margherita di Belice.

Nell’atto si denuncia l’ennesimo fallimento della programmazione sanitaria del Governo siciliano. Nel Belice, l’avvio dell’Ospedale di Comunità di Santa Margherita di Belice sta avvenendo sottraendo personale all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, già in sofferenza cronica. “Medici, infermieri e operatori vengono trasferiti senza nuove assunzioni – dice Catanzaro – mentre reparti salvavita come pronto soccorso, chirurgia e pediatria affrontano turni massacranti e organici ridotti al minimo.

La nuova struttura territoriale, inoltre, non risulta pienamente operativa né dotata di tutte le risorse previste dal PNRR, aggravando la percezione di un progetto incompleto e dannoso per il territorio”.

L’interrogazione chiede dati certi sulla dotazione organica, sul reale stato di funzionamento dell’Ospedale di Comunità e sulle misure adottate per evitare il collasso dell’ospedale. “Basta annunci e inaugurazioni di facciata, servono assunzioni stabili e una programmazione seria per tutelare il diritto alla salute dei cittadini”.

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