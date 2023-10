“Processione sotto casa del boss”, deputato Geraci si autosospende da commissione antimafia

“Mi autosospendo da componente della commissione regionale Antimafia. Lo faccio per senso di responsabilita’ e per rispetto dell’organismo parlamentare che svolge funzioni importanti che concernono lo studio e l’inchiesta su fatti connessi alla legalita’ ed alla lotta alla criminalita’ mafiosa”. Lo afferma Salvatore Geraci, deputato regionale della Lega. Geraci e’ indagato perche’ avrebbe cercato di imporre a Cerda, comune di cui e’ sindaco, il passaggio di una processione davanti alla casa di un boss.

“Per la mia attuale posizione di indagato per fatti che esulano dalla mafia, come risulta dagli atti di due procure, Termini Imerese e Dda Palermo e ribadito dal mio legale avvocato Vincenzo Lo Re – ha aggiunto – e sebbene non ci siano automatismi per il disimpegno del ruolo di parlamentare membro dell’Antimafia per il quale sono compatibile ai sensi del regolarmento approvato dalla stessa, ho ritenuto di autosospendermi per evitare che la strumentalizzazione da parte di qualche ‘sciacallo’ la faccia da padrona rispetto al mio diritto a difendermi”.