Violenza nello sport. ARS avvia discussione su figura dell’Educatore sportivo di campo

La Quinta Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha iniziato ieri pomeriggio la discussione del disegno di legge che prevede la presenza, in tutte le scuole primarie e secondarie e sui campi sportivi degli sport dilettantistici della figura del Educatore sportivo di campo. La proposta era stata avanzata il mese scorso dal deputato di Forza Italia Riccardo Gennuso. Ieri sono stati auditi i vertici della Lega dilettanti del Calcio, il Presidente del Comitato regionale Sandro Morgana e il vicesegretario Calogero Giannopolo.La proposta di legge prevede che la Regione si doti di un apposito elenco regionale degli educatori sportivi di campo, che vadano ad affiancare istruttori ed istruttrici, maestri e maestre nei campi e impianti sportivi, prevedendo inoltre delle somme per la formazione e la preparazione specifica che dovrebbe essere curata dalle federazioni sportive. Per Gennuso l’incontro con la Lega Dilettanti “ha fornito importanti spunti per ampliare questa proposta e renderla ancora più efficace, individuando in modo specifico le professionalità da coinvolgere per questo importante ruolo educativo.”

Per Morgana, “questo disegno di legge, su cui speriamo vi sia ampia convergenza di tutte le forze politiche, rappresenta un primo importante passo avanti per affrontare un problema che rischia di offuscare l’importante lavoro sociale ed educativo, prima ancora che sportivo, che il mondo sportivo porta avanti a tutti i livelli.”