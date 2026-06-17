Dopo le cure liberata nel mare di Porto Empedocle una tartaruga caretta caretta

Nella giornata mondiale delle tartarughe ieri un momento magico e ad altissimo tasso di emozione si è verificato sulla spiaggia di Marinella, proprio davanti al Karma Sea School, a Porto Empedocle.

Un bellissimo esemplare adulto di Caretta Caretta ha finalmente ripreso il mare dopo aver superato una sfida tostissima. Era stata recuperata sul litorale di Agrigento con la pancia piena di plastica, microplastica, lenza e persino un amo. Ma grazie alle super cure dell’Istituto Zooprofilattico di Sicilia, ha vinto la sua battaglia ed è tornata in splendida forma.

L’evento, organizzato da WWF Italia insieme alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e all’Istituto Zooprofilattico di Palermo, dopo un incontro formativo sul monitoraggio e la tutela della specie, poi è stata la volta di andare in spiaggia e insieme ai bambini di liberare la tartaruga.













