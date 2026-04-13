Porto Empedocle, visita speciale in Capitaneria per i piccoli studenti dell’agrigentino





Centinaia bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento, con la loro allegria, simpatia e un coinvolgente vocio hanno invaso questa mattina la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Porto Empedocle. L’occasione è stata data dalla Giornata del mare, istituita ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.171/2005, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, ricreativo ed economico.

Ad accogliere i piccoli ospiti il Comandante, Capitano di Fregata Agazio Tedesco, con il personale militare della Guardia costiera, con loro anche i marinai dell’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia; la Lega Navale Italiana, il WWF Italia – Riserva Naturale orientata Torre Salsa, il Club Nautico Punta Piccola di Agrigento.

Primo step il cortile interno della Capitaneria di porto, dove sono stati allestiti dei gazebo con materiale illustrativo ed informativo delle vare Associazioni. I volontari hanno spiegato agli attenti ragazzi le attività svolte dalle loro associazioni, come la salvaguardia delle tartarughe caretta-caretta. I ragazzi hanno visto da vicino una Optimist, il monoscafo a singola vela più diffuso al mondo utilizzato per l’iniziazione alla vela; i modellini di importanti navi da guerra e dell’eccezionale Amerigo Vespucci ed hanno ascoltato i racconti dei reduci dell’ANMI.

Quindi la visita presso la Sala operativa della Capitaneria di porto, dove è stato anche simulato un collegamento radio con i mezzi nautici del Corpo, motovedette della Guardia costiera che sono state viste da vicino nel loro punto di ormeggio presso il porto empedoclino.

Accogliendo i giovani ospiti, il comandante ha evidenziato il valore della ricorrenza: “Questa giornata ci invita a riflettere sull’importanza di trasmettere ai più giovani la cultura del mare, il rispetto per l’ambiente marino e la consapevolezza del ruolo strategico che il mare riveste per la vita del Paese. Educare al mare significa educare alla responsabilità, alla legalità e alla tutela di un patrimonio comune.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, ogni giorno, operano per la salvaguardia del mare, per la sicurezza della navigazione, per la protezione dell’ambiente e per la diffusione della cultura marinara.

Celebrare questa giornata significa rinnovare un impegno collettivo: custodire il mare come bene comune, valorizzarne le opportunità e tramandarne il patrimonio alle generazioni future”.