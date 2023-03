Agrigento, trovato in possesso di Iphone rubato e droga: denunciato

Un diciottenne agrigentino è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un iPhone 14 pro max risultato rubato negli scorsi giorni dal negozio Wind Tre in via Manzoni e di 50 grammi di hashish e tre bilancini di precisione.

Sia la refurtiva che la droga sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo non ha saputo fornire con precisione come fosse entrato in possesso del cellulare. Indagini sono attualmente in corso.