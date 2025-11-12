Palermo

Chiama i carabinieri e dice di avere accoltellato l’ex fidanzata e di volerle dare fuoco, arrestato

Urlava e minacciava la donna anche davanti i militari che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha chiamato i carabinieri dicendo di avere accoltellato l’ex compagna e di volerle dare fuoco. L’allarme è scattato a Ficarazzi (Palermo) e i carabinieri sono arrivati in un casolare abbandonato. Qui è stata trovata la donna viva, ma terrorizzata.

Un 24enne aveva iniziato a bruciare le sterpaglie all’interno della struttura. Urlava e minacciava la donna anche davanti i militari che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. La vittima sotto choc ha presentato denuncia e ha raccontato ai carabinieri di essere stata poco prima afferrata per la gola e minacciata con un coltello. L’aggressore è stato trovato in possesso di due coltelli. Il gip di Termini Imerese ha disposto per l’aggressore la custodia cautelare in carcere.

