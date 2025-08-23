Giudiziaria

Csm, magistrato Fasciana ricorre al Tar contro nomina del giudice Alfonso Malato 

Il giudice Bruno Fasciana ha presentato ricorso al Tar contro la nomina del magistrato Alfonso Malato a presidente del tribunale di Marsala

Il Consiglio Superiore della Magistratura, all’esito della seduta Plenaria del 14 maggio 2025, ha accolto la proposto di nomina formulata dalla Quinta Commissione ed ha conferito l’incarico di Presidente del Tribunale di Marsala al Dott. Alfonso Malato. 

Il Dott. Alfonso Malato, originario di Trapani, ha ricoperto il ruolo di Giudice e dal 2018 di Presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento, ove ha svolto anche le funzioni di Vicario del Presidente e, da ultimo, di Presidente facente funzioni. 

Al fine di contestare la predetta deliberazione del CSM il Dott.  Bruno Fasciana, con il patrocinio del Prof. Avv. Mario Serio e dell’Avv. Giuseppe Naccarato, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR- Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del CSM con cui è stato attribuito l’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Marsala al Dott. Alfonso Malato, per asserita illegittimità per eccesso di potere e difetto di motivazione, nonché per violazione del testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

Il Dott. Alfonso Malato difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso ed eccepire la correttezza nonchè la legittimità della delibera del CSM con cui è stato nominato. 

Nei prossimi mesi verrà fissata dal Presidente del TAR Lazio Roma l’udienza relativa al suddetto ricorso; in tale udienza il Giudice Amministrativo si pronuncerà sulle censure formulate dal Dott. Bruno Fasciana, nonché sulle eccezioni degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia in ordine alla correttezza del provvedimento di nomina del CSM, anche alla luce del curriculum professionale e delle spiccate attitudini direttive del Dott. Alfonso Malato.

