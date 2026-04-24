Elezioni amministrative 2026, Di Rosa primo a presentare le liste

Come nei concerti, ha deciso di dormire davanti alla porta del Comune per essere il primo a presentarsi all’ufficio elettorale con in mano le liste che sosterranno la sua candidatura a sindaco. Una premura sostanzialmente inutile quella dell’ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, dato che gli avversari in larga parte presenteranno la documentazione tra lunedì e martedì prossimi, ma che probabilmente è stata pensata per provare che il lavoro di preparazione alla candidatura è qualcosa di molto concreto.

Due, come ampiamente annunciato, le liste depositate:

La prima si chiama “Agrigento Amore mio”: Aurora Albanese, Eugenio Cappellano, Antonella Carlisi, Ivana Contino, Angelo Cutaia, Mario De Castro, Massimo Di Bella, Miriam Ficarra, Emanuela Fragapane, Francesco Grassadonio, Adnane Khezar, Carmela Lombardi, Manlio Ottaviano, Gerlando Piazza, Bartolo Piraneo, Edoardo Principe, Emanuele Rizzo Pinna, Vincenzo Marco Sciacca (detto Marco), Alessandro Sferlazza, Domenico Sicilia, Salvatore Terrazzino, Pia Tumino, Alessio Vaiana, Vanessa Zarbo.

La seconda si chiama “Liberiamo Agrigento”: Luca Agozzino, Carmelo Alaimo, Maria Grazia Alletto, Paolo Amodio, Antonino Bartolomeo, Erika Battaglia, Giuseppe Palermo, Calogero Butera, Luca Capraro, Desyrè Pia Costanza, Salvatore Currò, Gabriel Cuffaro, Gaia Cuffaro, Giovanni Maria Cuffaro, Fabio Gallo, Elisa Gurrisi, Ivana Iapicone, Francesca Enrica Lucia, Sara Mongiovì, Maria Nobile, Alessandro Alessi, Calogero Restivo, Pietro Sala, Andrea Tuttolomondo.

Presentati già nei giorni scorsi gli assessori designati. Si tratta di Davide Dessì, Azzurra Saviano, Salvatore Terrazzino, Irene Grado e Valentina Oliveri.

Dino Alonge, Michele Sodano e Luigi Gentile, come detto, presenteranno squadre e liste solo la prossima settimana. Intanto al lavoro per la sua candidatura in solitaria è l’ex sindaco Lillo Sodano, che sta cercando di comporre una lista dopo il “prendi e lascia” delle scorse settimane da parte del resto del centrodestra.