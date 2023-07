Estorsione su un terreno, rito abbreviato per Messina Denaro

Matteo Messina Denaro verrà giudicato con rito abbreviato dal gup di Palermo Rosario di Gioia nel processo in cui è imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il giudice ha accolto la richiesta del suo difensore di fiducia, la nipote Lorenza Guttadauro, condizionando il rito all’esame delle parti offese: Giuseppina Passanante, figlia di un prestanome del boss, e il marito che il capomafia avrebbe minacciato per riavere un suo terreno a loro intestato fittiziamente. Questo è quanto sostiene l’accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Gianluca De Leo. Il processo è stato fissato per dicembre.

Nell’udienza preliminare il boss non ha partecipato in videoconferenza dal supercarcere di L’Aquila.