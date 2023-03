Flavio e Pierpaolo, i due medici siciliani che salvano i bambini in Africa

Un pediatra e un biologo siciliani che hanno fatto una scelta coraggiosa. Lasciare una comoda carriera in Italia per mettere il loro lungo curriculum di studi ed esperienze in pericolose missioni nelle aree del pianeta sconvolte da guerre, disordini politici e fame. Sono il quarantasettenne Pierpaolo Occorso di Petralia Sottana e il cinquantaduenne Flavio Puglisi di Acicastello. Sono loro quel pezzo di Isola che gira per quel mondo dimenticato, cercando di mettere pezze a quel sistema non perfetto chiamato umanità. Dalle guerre in Iraq e in Afghanistan, passando per l’epidemia di Ebola in Sierra Leone fino ai martoriati Paesi Africani. Ed è proprio in Africa la loro tappa attuale di un viaggio destinato a continuare. La loro missione li ha portati a Entebbe, Uganda. Mettono la loro professionalità al servizio del Children’s Surgical Hospital di Emergency. Un’oasi tra la terra rossa africana, disegnata da Renzo Piano e voluta da Gino Strada, che dà ai bambini interventi chirurgici e cure impensabili in uno dei posti più poveri del pianeta. Due generosi cuori siciliani che battono nel continente Africano. Ed è proprio a Pierpaolo e Flavio, raggiunti in Africa, è dedicato il nuovo episodio di FuorItalia la serie Youtube realizzata da Fuoririga.

L’EPISODIO REALIZZATO DA FUORIRIGA